Водоканал показав свердловини, з яких постачають воду тернополянам

Тернопільський водоканал спростував чутки про постачання води в домівки тернополян з міського ставу.

У комунальному підприємстві запевнили: Тернопіль – один із небагатьох обласних центрів, який отримує воду з підземних джерел.

“Можливо, таке упередження пов’язане з місцем розташування одного з двох водозаборів – “Тернопільського”, що подає воду в центральну частину міста, мікрорайони “Новий Світ” і “Старий Парк”. Справді, цей водозабір збудовано на березі Тернопільського ставу, але є одна важлива деталь, що мала б розвіяти будь-які міфи.

Річ у тім, що середня глибина Тернопільського ставу – 8-10 метрів. За інформацією технолога Оксани Гречаної, глибина 14-ти артезіанських свердловин, розташованих на території водозабору “Тернопільський” – від 28,5 до 32 метрів. Як бачите, не перетинаються не тільки паралельні прямі, а й глибини. Тож будьте певні: вода у ваших кранах – таки зі свердловин”, – зазначили у водоканалі.

У підприємстві додали, що навіть Київ, а також Черкаси, Кропивницький та Миколаїв, п’ють воду з Дніпра. Тернопіль же отримує її із захищених джерел.