Чи є сенс платити за люксовий бренд косметики?

Кожній дівчині необхідно правильно підібрати косметику, яка підходить саме для неї. Але це непросте питання з двох причин.

Перша причина: асортимент сучасної косметики представлений десятками брендів, що розрізняються за ціною і за властивостями. Вибрати щось з цього складно без спеціальних знань друга: відомості з цього в чи має сенс платити за бренд елітної косметики? кожна дівчина повинна вибрати правильну косметику, яка підходить саме їй. Але це складне питання з двох причин.

Перша причина: асортимент сучасної косметики представлений десятками брендів, які відрізняються за ціною і властивостями. Важко вибрати щось з цього без спеціальних знань.

По-друге, інформація з цього питання, що циркулює в Інтернеті, різноманітна і часто суперечить один одному. В таких умовах вирішіть, який замовити косметику онлайн непросто. Багато людей купують те, що роблять їхні друзі, деякі консультуються з косметологом.

Чи віримо ми рекламі в інтернеті або отримуємо більше інформації?

Давайте розглянемо найбільш поширені висловлювання в мережі, які дають невірне уявлення про стан справ на ринку косметики.

Перший міф. Купувати недорогі засоби-значить шкодити своєму здоров’ю. Ці речовини токсичні, надають погану дію і викликають звикання. Після припинення застосування стан шкіри стане гірше, ніж в перший раз.

Другий міф. Купівля елітної косметики-марна трата грошей. Всі його переваги вичерпуються рекламованим брендом, рекламою і гламурної упаковкою.

Третій міф. Секрет сильної дії салонної косметики полягає в утриманні гормонів. Хоча це дає хороший ефект, це призводить до звикання і шкоди для здоров’я.

Щоб не бути введеним в оману подібними заявами, вам слід ознайомитися з реальною інформацією про класи косметика по догляду за обличчям.

На які види косметики діляться в сучасному маркетингу

Офіційно визнаний підрозділ сучасних косметичних брендів і засоби для тіла та ванни та їх класи:

Клас масового ринку

Сюди входять товари масового споживання, які продаються в будь-яких магазинах краси, супермаркетах та інших торгових точках. В останні роки цей конкретний продукт став дуже популярним. Згідно з ціною, ці продукти відносяться до більш низького рівня.

Аптечний клас

Спочатку ця лінійка продуктів була розроблена на основі ліків, які використовувалися для лікування дерматологічних проблем. Його продаж можливий тільки в аптечних точках. Він відрізняється тим, що надає не тільки декоративне, але і лікувальну дію. Ціна знаходиться на середньому рівні.

Клас люкс (або Преміум)

У його виробництві використовуються високоякісні інгредієнти у високій концентрації. Цим пояснюється підвищений ефект препаратів цього класу. Він займає верхній рівень за ціною.

Для професійного догляду

Активні речовини в ній – в екстра-концентрації, нанесення подібних засобів здійснюється з використанням спеціальних ультразвукових або мікрострумових апаратів. Іноді використовуються ін’єкції. Вільний продаж таких препаратів заборонена, так як застосовувати їх можуть тільки фахівці, які мають відповідну апаратуру.

Щодо вибору відповідного засобу можна дати таку рекомендацію: купувати продукцію найвищого рівня, який вам доступний. Неправильно було б сказати, що бюджетна косметика надає поганий ефект. Просто рівень результату буде трохи нижче, ніж у продукції класу люкс.