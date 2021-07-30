14:28 | 30.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Теребовлянщині чоловік виростив поле із тисячі кал (відео)

tata 0 Views Прокоментуй!

Житель села Підгайчики Василь Романчук серед картоплі, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур посадив тисячі кал. Ці витончені квіти він почав вирощувати близько 5 років тому.

Рослини 8 кольорів ростуть на полі розміром у 4 сотих. Чоловік зізнався, вирощував й інші квіти: тюльпани, гладіолуси, лілії. Та найбільше до душі йому припали саме кали, пише Т1. 

За своїми квітами господар доглядає, біля  поля встановив бочку. Там впродовж дня нагрівається вода, а уже ввечері чоловік поливає рослини. Роботи чимало, бо коли  дощів немає  зрошувати їх потрібно двічі на день.

Рослини є різних сортів – високорослі та низькорослі. Квітують кали майже півтора місяці, починаючи із липня. За цей час чимало людей приїжджають на Теребовлянщину у Підгайчики для фотосесій. Наразі це єдина локація у нашій області із такими квітами. Господар поля додав, без клопіткої праці цієї краси не було б.

Усю зиму просушені та посортовані кали зберігаються у підвалі. Торік чоловік зібрав 10 ящиків із цибулинами квітів. Та їх кількість з кожним роком зростає. Отож, поступово збільшується площа поля із  калами. Василь Романчук запевнив вирощувати їх буде доки дозволятиме здоров’я.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *