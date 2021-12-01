17:31 | 1.12.2021
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Тернопільщина 

“Вимушене вакцинують”: в Ланівцях зафіксували випадок сказу

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У Ланівцях зафіксували випадок сказу в безпритульного кота. Сьогодні хворобу підтвердили лабораторно. Про це  повідомив начальник Лановецького управління Держпродспоживслужби області Олександр Міняйло.

За його словами, в місті вакцинують від сказу всіх домашніх тварин. На сьогодні щепили 16 котів та 4 собаки. Це тварини, які контактували із загиблим котом. Район Цукрового заводу в Ланівцях оголосили неблагополучним пунктом щодо сказу, пише Суспільне

“Проведена перш за все дезінфекцію в місці, де було виявлено контакт цієї тварини. Проведено подвірний обхід громадян для того, щоб провести переоблік поголів’я сприятливих тварин, і надалі проведення вимушеної вакцинації. Надалі продовжуємо переоблік, зменшення чисельності червоної лисиці, яка є основним джерелом потрапляння збудника”, – каже Міняйло.

За словами Олександра Міняйла, цього року на Лановеччині зафіксували 7 випадків сказу серед тварин.

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