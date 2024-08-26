Ігристе вино брют: історія, визначення та класифікація

Ми так багато бачимо і чуємо про брют вина, але не всі розуміють, що саме вирізняє ці вина з усих. Попри це, дуже багато вайнловерів шукає саме їх на полицях магазинів. Але давайте розберемось більш детально.

Ігристі вина класифікуються за вмістом залишкового цукру. Вони є шипучими через вуглекислий газ, який вони містять, і коли пляшка відкрита, вони повинні мати надлишковий тиск не нижче 3,5 бар. Слово брют є французьким і буквально означає «сирий, чистий». Позначення вказується на етикетках сухих ігристих вин, щоб їх ідентифікувати та відрізнити від солодких.

Сьогодні ми зосередимося на історії та походженні ігристого вина брют, обов’язкового для тостів, свят і церемоній.

Від витоків до сьогодні

Історія ігристих вин сягає давніх писань римських часів, де згадуються деякі шипучі вина. Однак дуже ймовірно, що римляни пили сусло, яке ще не було збродженим повністю і, відповідно, не було справжнім вином. Це пов’язано з тим, що римляни ще не могли виробляти ігристе вино. Фактично, щоб зробити це, необхідно мати герметичну ємність, таку як скляна пляшка, яка може підтримувати надлишковий тиск у шість атмосфер при 20°C.

Є й інші сліди виробництва та вживання ігристого брют у сімнадцятому столітті в Італії та Франції. В Італії перше ігристе вино брют було виготовлено в 1865 році завдяки праці братів Ганчіа та графа Аугусто ді Вістаріно. Натомість у Франції заслуга належить Дону П’єру Періньйону, французькому християнському ченцю, який належав до ордену бенедиктинців.

З часом виробництво ігристого вина було вдосконалено і нарешті вони встановили багато норм на європейському рівні, які визначають його характеристики. Сьогодні Європейський Союз визначає ігристе вино як: «продукт, отриманий в результаті першого або другого алкогольного бродіння свіжого винограду, виноградного сусла та вина».

Брют ігристе: дозування та класифікація

Ігристе вино класифікується за залишковим цукром, що залишився після фаз другого бродіння. Невелика специфікація про ремюаж та приз де мус (presa di spuma італійською). Він полягає в горизонтальному розміщенні пляшок ігристого вина брют у темному та вологому місці при температурі 10-12°C (50-12°F). Таким чином дріжджі перетворюватимуть цукор і вироблятимуть спирт і вуглекислий газ.

У виробництві ігристого вина брют є основною фаза вторинного бродіння, оскільки вона відповідає етапу, під час якого вино перетворюється на ігристе.

Ця фаза включає вторинне бродіння вина з розчином природних цукрів. Потім ці цукри метаболізуються дріжджами, перетворюючись на вуглекислий газ і, нарешті, досягають надлишкового тиску 3,5 бар.

Існує декілька методів отримання ігристого вина.

Класичний метод – так званий методом шампенуаз або традиційний метод.

Метод Мартінотті (також відомий як метод Шарма) – в основному відомий як «реферментація в автоклаві» або італійський метод.

Що особливо характеризує ігристе вино Брют, так це дозування цукру. Власне, це і визначає його смакові характеристики. Саме збалансоване дозування залишків цукру врівноважує смак ігристого вина брют і робить його приємним, не роблячи його занадто агресивним або занадто м’яким. Зрештою, це ідеальний компроміс між приємністю та сухістю в роті, яку він повинен залишати.

Кілька слів про поєднання

Як і для вишуканих червоних вин (таких як Amarone della Valpolicella або Recioto della Valpolicella), навіть ігристе вино брют має бути правильно підібрано до стра. Воно ідеально поєднується з морепродуктами, такими як мідії та молюски, смажені на сковороді, ракоподібними або білим м’ясом, смаженим на сковороді, таким як ескалоп з телятини з артишоками або кролик із зеленню. Також чудове як аперитив і розмовне вино! Brut – це універсальне ігристе вино, яке можна і потрібно куштувати окремо, але воно також чудово підходить як супровід до різноманітних страв.