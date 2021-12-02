З 6 грудня в маршрутки та тролейбуси Тернополя пускатимуть більше пасажирів

З 6 грудня в Тернополі громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів: дозволять до кількості сидячих місць додати ще половину від дозволених техпаспортом стоячих.

З 6 грудня багато обмежень для вакцинованих людей знімуть, а от для невакцинованих – навпаки, обмеження стануть жорсткішими. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

В цій постанові збільшили кількість людей, які можуть їздити у транспорті. Тепер в салон пускатимуть не лише таку кількість пасажирів, скільки є сидячих місць, але й +50% від дозволених стоячих. Як це передбачено в технічyому транспорті транспортного засобу

На цьому в ефірі Radio Roks наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Крім цього з понеділка, 6 грудня, для всіх пенсіонерів планують відновити можливість безоплатного проїзду в громадському транспорті Тернополя впродовж всього дня. Нагадаємо, з 2 листопада їм це зробити можна було лише в конкретні години: з 10.00 до 16.00 та з 20.00 до 23.00. В інший час доводилося оплачувати за проїзд на рівні з іншими категоріями населення.

В п’ятницю планують провести засідання міського штабу по боротьбі з коронавірусом, аби перевести всі чинні рішення до відповідних рішень Кабміну.

ТМЦ.Інфо