У музей на Тернопільщині передали понад 70 вишитих рушників (фото)

У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї з’явилися нові експонати.

Цього разу це вишиті рушники та скатертини, які подарували музею отець Михайло Манькут, адміністратор УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці (м.Борщів) та комітет сестринства храму.

– Вони передали більше сімдесяти вишитих речей з церковного інвентаря, які вийшли з вжитку. В них закладена праця кількох поколінь парафіянок-вишивальниць. Ці старовинні вишивки доповнять колекцію фондових вишитих речей та надалі експонуватимуться в музеї, – повідомляють у музеї.