З вересня у Тернополі стартує прийом проектів на громадські бюджети

Реалізувати власний проект, який покращить інфраструктуру в громаді та учнівське шкільне середовище за кошти міського бюджету мають можливість жителі та учні Тернопільської громади. З першого вересня розпочинається прийом проектів на участь у «Громадському бюджеті 2022» та на участь у конкурсі кращих ідей учнів «Шкільний громадський бюджет 2022».

Проекти громадського бюджету мають стосуватися покращення інфрастуктури в громаді, наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, медичного закладу тощо. Автором можуть виступати як одна особа, так і група осіб, яка делегує подачу проекту одному з учасників. Автори можуть пропонувати малі проекти вартістю від 1000 до 500 000 гривень та великі – від 500 000 до 2 000 000 гривень. На реалізацію проектів-переможців громадського бюджету, як повідомляють у міській раді, у наступному році передбачено 16 930 839 гривень. З цієї суми 70% коштів будуть спрямовані на великі проекти та 30% – на малі. Детальніше з умовами та правилами «Громадського бюджету» можна ознайомитися тут.

«Шкільний громадський бюджет» в Тернополі започаткували минулого року. Тоді у ньому взяли участь 23 міські школи, які подали 105 проектів. Із них шляхом голосування обрали для реалізації 33. Більшість із них вже втілені у життя у різних навчальних закладах міста. Цього року участь в конкурсі зголосилися брати 32 школи, 30 з яких у Тернополі, та дві із сіл Кобзарівка і Чернихів Тернопільської міської територіальної громади. На реалізацію шкільних проектів-переможців з бюджету Тернопільської громади в 2022 році буде спрямовано понад 1,8 мільйона гривень. Подати проект на шкільний конкурс може учень або команда учнів 7-11 класів. Перед поданням ідеї автор має отримати підтримку десяти учнів, що підтверджується відповідним бланком. Проекти мають бути спрямовані на розвиток шкільної громади та тематичного напрямку шкільного закладу; впровадження інноваційних проєктів в тематичних сферах: «Школа як місце експериментування», «Школа 2.0», «Школа як спортивний майданчик», «Школа приємних вражень»; науково-просвітницькі заходи; соціальні заходи; покращення екологічної ситуації у навчальному закладі; покращення просторовому розвитку та естетичного вигляду, впровадженню сучасних інноваційних проектів.

Голосування за учнівські проєкти відбуватиметься через електронну систему. Ідентифікація учня проводитиметься за допомогою учнівського квитка. Віддати голос за обраний проєкт зможуть лише учні 7-11 класів. Одна дитина зможе підтримати лише один проект. Про початок голосування буде повідомлено додатково. Детальніше про «Шкільний громадський бюджет» написано у Положенні.

Прийом проектів на «Громадський бюджет 2022» і «Шкільний громадський бюджет 2022» триватиме до кінця вересня.