Тернополяни можуть зареєструватися на освітню програму «Train the Trainers 2.0»

Після успішної реалізації першого раунду програми «Train the Trainers» Офіс з розвитку підприємництва та експорту запускає другий набір на оновлену програму “Train the Trainers 2.0”.

“Train the Trainers 2.0” – це інтенсивна навчальна програма, що стане Вашим першим кроком до створення власної консалтингової компанії чи старту індивідуальної консалтингової діяльності у сфері експорту.

Для реєстрації на навчання запрошують команди з 6 осіб, представники державного та приватного секторів. Для участі передбачені також індивідуальні заявки.

Що очікувати:

7 освітніх модулів, що прокачають Ваші навички в експортній та консультаційній діяльності;

14 онлайн-сесій з менторами програми з індивідуальними консультаціями для кожної команди;

7 дводенних інтенсивів за участю міжнародних експертів з Естонії, Великої Британії, Німеччини та Фінляндії, де Ви отримаєте максимум у інтерактивному форматі;

7 компаній-клієнтів: виконання командами домашнього завдання відбуватиметься на базі малих та середніх підприємств 7 різних секторів;

міжнародний сертифікат за результатами успішного проходження курсу;

бонуси та подарунки командам-переможцям, що визначатимуться після кожного модулю;

нетворкінг у спільноті учасників, випускників та експертів навчальних програм – «Export Education Community»;

Реєструйтесь для участі у Програмі вже сьогодні: https://bit.ly/2WpIMU3

Останній день реєстрації – 19 вересня 2021 року (23:59)

Більше подробиць про Програму дізнайтесь на заході «Consultancy talks: експертна панельна дискусія та презентація програми Train the Trainers 2.0». Захід відбудеться 6 вересня 2021 року, 11:00 – 13:30.

Реєстрація на «Consultancy talks» – https://bit.ly/3mBhWmJ

Деталі заходу: https://preview.mailerlite.com/z1q6x3

Програма розроблена Інститутом Маркетингу Естонії у співпраці з ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». Програма фінансується Державним департаментом США (Development Cooperation Partnership Program, Round Eight), а також Міністерством закордонних справ Естонії (Проект з питань розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги).