На Тернопільщині горіло стихійне сміттєзвалище: вогонь ледь не знищив 10 гектарів лісу

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини гасили чотири масштабні пожежі.

Одна з них сталася у селі Литячі в Чортківському районі.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа виникла на стихійному сміттєзвалищі.

Вогонь, який міг перекинутись на ліс площею 10 гектарів, вчасно погасила місцева пожежна команда.

Цього ж дня на Чортківщині сталося ще дві пожежі: суха трава на відкритій території горіла в селі Шишківці та в Сосулівці. Обидва загоряння ліквідували працівники служби порятунку. У Тернопільському районі в селі Колодне спалахнуло сміття. Вогонь охопив 500 квадратних метрів.

Як зазначили в ДСНС, причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.