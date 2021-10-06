На Тернопільщині горіло стихійне сміттєзвалище: вогонь ледь не знищив 10 гектарів лісу
Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини гасили чотири масштабні пожежі.
Одна з них сталася у селі Литячі в Чортківському районі.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа виникла на стихійному сміттєзвалищі.
Вогонь, який міг перекинутись на ліс площею 10 гектарів, вчасно погасила місцева пожежна команда.
Цього ж дня на Чортківщині сталося ще дві пожежі: суха трава на відкритій території горіла в селі Шишківці та в Сосулівці. Обидва загоряння ліквідували працівники служби порятунку. У Тернопільському районі в селі Колодне спалахнуло сміття. Вогонь охопив 500 квадратних метрів.
Як зазначили в ДСНС, причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.