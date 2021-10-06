13:30 | 6.10.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині горіло стихійне сміттєзвалище: вогонь ледь не знищив 10 гектарів лісу

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Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини гасили чотири масштабні пожежі.

Одна з них сталася у селі Литячі в Чортківському районі.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа виникла на стихійному сміттєзвалищі. 

Вогонь, який міг перекинутись на ліс площею 10 гектарів, вчасно погасила місцева пожежна команда.

Цього ж дня на Чортківщині сталося ще дві пожежі: суха трава на відкритій території горіла в селі Шишківці та в Сосулівці. Обидва загоряння ліквідували працівники служби порятунку. У Тернопільському районі в селі Колодне спалахнуло сміття. Вогонь охопив 500 квадратних метрів.

Як зазначили в ДСНС, причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

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