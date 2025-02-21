На Тернопільщині попрощалися з захисником Володимиром Волинцем

Вчора, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, Лановецька громада зустріла кортеж із тілом полеглого земляка, ще одного ангела, який поповнив небесне військо. Повідомляє міська рада.

ЗГоловний сержант, старший технік Володимир Волинець – побожна і віруюча людина, відповідальний, мужній, добрий і щирий чоловік, чиє життя забрала війна.

Скорботно зустріло кортеж рідне село Москалівка. Односельчани, стояли на колінах вздовж дороги, виказуючи свою шану полеглому земляку.

Сьогодні велелюдною ходою з національною символікою в руках, провели Володимира до місця вічного спочинку.

«Неможливо знайти слів підтримки для родини, яку спіткало таке горе. Єдине, що ми можемо зробити – це згадувати їх у своїх молитвах, щоб Бог допоміг їм пережити тяжку втрату.» – зазначив отець Ярослав Вітрук.

Під звуки залпу та державного гімну України сину загиблого вручили пам’ятний лист та державний стяг як символ держави, якій вірно служив військовослужбовець.

Схиляємо голови на знак поваги і шани. Вічна пам’ять Герою!