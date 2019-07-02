Відео “Ми приймаємо виклик від життя”: випускники Шумського ліцею зняли про себе кліп (Відео) 15:00 | 2 липня, 201915:41 | 2 липня, 2019 Irena 0 View Прокоментуй! Джерело: NEOLINE production Поділіться: ← Аналізи води свідчать, що в водоймах Тернополя купатися небезпечно Подбати про пристойний одяг та ставити перед собою духовну мету закликають учасників прощі у Зарваницю → Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім’я * Email * Сайт