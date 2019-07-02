Аналізи води свідчать, що в водоймах Тернополя купатися небезпечно

За результатами моніторингових досліджень взірців води, відібраних 26.06.2019р. спеціалістами Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з вiдкритих водойм м. Тернополя, встановлено невідповідноcті нормативним вимогам за наступними показниками, а саме:

– Тернопільський став, в районі «Дальний пляж» (експертний висновок №001688 д.к./19 від 01.07.2019р.) – індекс ЛКП більше 240000 куо/ дм3 в 1дм 3 при нормативних значеннях ЛКП не більше 50000 в 1дм3 ; смак і присмак 5 балів при нормативних значеннях не більше 4 бали; запах 5 балів при нормативних значеннях не більше 4 бали; розчинений кисень 1,2 мгО2/ дм3 при нормативних значеннях не менше 5,0 мгО2/ дм3 ; окислюваність перманганатна 15,6 мгО/дм3 при нормативних значеннях не більше 5,0 мгО/ дм3; лужність 6,6 ммоль/дм3 при нормативних значеннях не більше 6,5 ммоль/дм3;

– Тернопільський став, в районі «Циганка» (експертний висновок №001689 д.к./19 від 01.07.2019р.) – смак і присмак 5 балів при нормативних значеннях не більше 4 бали; запах 5 балів при нормативних значеннях не більше 4 бали; окислюваність перманганатна 15,12 мгО/дм3 при нормативних значеннях не більше 5,0 мгО/ дм3 ; лужність 7,0 ммоль/дм3 при нормативних значеннях не більше 6,5 ммоль/дм3 ;

– відкритий басейн оздоровчого зимового пляжу «Нептун» парк «Топільче» – (експертний висновок №001690 д.к./19 від 01.07.2019р.) – розчинений кисень 4,43 мгО2/ дм3 при нормативних значеннях не менше 5,0 мгО2/ дм3; окислюваність перманганатна 15,68 мгО/дм3 при нормативних значеннях не більше 5,0 мгО/ дм3 ; лужність 6,9 ммоль/дм3 при нормативних значеннях не більше 6,5 ммоль/дм3 .

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