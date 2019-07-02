Подбати про пристойний одяг та ставити перед собою духовну мету закликають учасників прощі у Зарваницю

Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбудеться 13-14 липня. Піша проща з Тернополя розпочнеться 12 липня. О 7.00 у Архикатедрадьному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться Божественна Літургія. Вихід колони о 8.30.

Детальшіше про цьогорічну прощу розповіли архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) та голова молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Орест Павліський. Молитися з десятками тисяч паломників прибуде Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священники та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для нашого народу та миру для України.

– Зарваниця – одна з найбільших відпустових Марійських центрів, – зазначив митрополит Василій Семенюк. – Вона належить до 20 найбільших відпустових місць Європи. Цьогорічна проща приурочена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир Україні. Ми вже привикли до війни і знеохотилися в молитві за мир, але ми повинні робити це спільно і наполегливо. Ми маємо випросити того миру в Бога через заступництво Пресвятої Богородиці.

На прощу прибудуть митрополити та єпископи УГКЦ, закордонні гості – Високопреосвященний владика Ян Граубнер, Архиєпископ і Митрополит Моравський (Чехія); Преосвященний владика Стефан Зекор (Stefan Zekorn), Єпископ-помічник Мюнстерської єпархії (Німеччина); Нунцій в африканських країнах Замбії й Малаві – о. Андрій Євчук; Перший Секретар Апостольської Нунціатури в Україні – Монсеньйор Йосеф Ґрек. Завітають також священники зі США, Канади, Польщі. До Зарваниці прибудуть прочани майже з усіх областей Украхни, в тому числі й Криму. До Марійського духовного центру йтимуть піші прощі з Тернополя, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Івано-Франківська та інших міст. За словами кир Василія, вечірню Святу Літургію буде співати молодіжний хор із м. Вишгород.

– Ми очікуємо кілька тисяч паломників, – додав митрополит. – Хочу нагадати, що упродовж року у Зарваниці відбувається 16 професійних прощ. Я щиро запрошую усіх на Загальнонаціональну прощу, щоби спільно єдиними устами і єдиним серцем прославити Господа Бога і вимолили щедрих ласк для нашого українського знедоленого народу, а найперше – миру і спокою. Проща – це час зустрічі з Богом, примирення з Творцем, тому піша проща є найбільш досконалою жертвою паломників, наголошують організатори.

Піша хода чисельністю у понад тисячу осіб вирушить із Тернополя до Зарваниці в п’ятницю, 12 липня. Долучатися можуть усі охочі. Збір паломників відбудеться вранці поблизу Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

– Піша проща розпочнеться зі Святої Літургії о 7-й годині ранку, – розповідає голова молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Орест Павліський. – Після неї буде формування колони. Запис паломників відбуватиметься біля катедри та біля пам’ятника Данила Галицького. Реєстуватимуть не лише прочан, а й їхні валізи. Багаж традиційно везтимуть окремим транспортом. Окрім аніматорського буде й духовний супровід учасників прощі. Кожна група матиме свого священника, який супроводжуватиме людей, сповідатиме їх. Традиційно на ночівлю колона зупиниться у Стусові. Тут відбудеться Свята Літургія. Ночуватимуть паломники у закладі призначеному для хворих дітей, проте ліжками організатори не забезпечують. Тому закликають паломників взяти з собою намети та каримати. Окрім того потрібно мати особистий посуд, медикаменти, сонцезахисні засоби, препарати від укусів комарів, головний убір, дощовик, зручний одяг і взуття. Обов’язкові духовні елементи прощі – вервечка і молитовник.

– Всі, хто вирушають на прощу, мають неодмінно сповідатися і причащатися, щоби отримати повний відпуст, – наголошує отець Орест. – Першого дня будуть зупинки у Мишковичах і Микулинцях, де люди зможуть відпочити і перекусити. На другий день колона зупинятиметься також у Тютькові та Золотниках. Організатори наголошують, що піша проща – це не туристична мандрівка, тому паломники мають подбати про пристойний одяг, багато молитися, по можливості постити. Результат прощі – це не випробування відстанню, а вимолювання ласк у Пресвятої Богородиці. Тому дуже важливо, щоб прочани ставили перед собою духовну мету, задля якої вони долають шлях пішки. Управління транспорту Тернопільської міської ради забезпечує усі тернопільські парафії автобусами для тих прочан, які не можуть іти пішки, але хочуть долучитися до прощі.

Програма прощі:

Субота, 13 липня

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).

00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 – Освячення води. Хресна дорога.

00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня

07.00 – Утреня (собор).

08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 – Божественна Літургія (собор).

14.00 – Божественна Літургія (собор).