Де у Кременці можна зарядити телефон і нагріти воду

У Кременці на тлі перебоїв з електропостачанням жителі можуть скористатися допомогою в окремих пунктах незламності. Зокрема, у центрі міста працює бібліотека імені Юліуша Словацького, де можна зарядити гаджети та нагріти воду.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк під час прямого ефіру 18 жовтня.

За його словами, бібліотека працює з 10:00. Там жителі можуть підзарядити телефони та інші пристрої, нагріти воду, випити чаю або кави.

Також міський голова згадав заклад «Панорама», де, за його словами, облаштували кімнату для матері й дитини. Це може бути корисним для родин, які потребують відповідних умов.

Андрій Смаглюк повідомив, що кількість пунктів незламності у громаді збільшують. Перелік доступних локацій він рекомендував перевіряти в застосунку «Дія». Водночас не всі заплановані пункти на момент ефіру вже почали працювати.

Міський голова закликав жителів підтримувати одне одного в умовах тривалої відсутності електроенергії — зокрема, ділитися водою та допомагати сусідам, які опинилися у складних обставинах.