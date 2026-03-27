Понад 30 років віддала школі: у Вічність відійшла вчителька тернопільської школи Світлана Пушкар

У Тернополі на Благовіщення пішла з життя Світлана Володимирівна Пушкар, вчителька «Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 ім. В. Гурняка», повідомляють у навчальному закладі. Вона понад 30 років віддала школі, викладаючи алгебру, геометрію та інформатику, а також готуючи учнів до реального життя, поєднуючи сувору логіку цифр із фінансовою математикою. Учні цінували її за емоційність та чутливість, колеги — за щедрість, мудрі поради та надійність.

Світлана Володимирівна була сучасною, елегантною та теплою людиною, яка любила подорожувати, працювати на землі та ділитися своєю кулінарною майстерністю. Попри тривалу хворобу, залишалася турботливою мамою, сестрою, тіткою та подругою. Її професійний шлях залишив глибокий слід у житті сотень випускників та історії школи.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким,.