У Кременці через відключення світла не всі матимуть воду

У Кременці через проблеми з електропостачанням виникли труднощі з подачею води. Для відновлення водопостачання місто задіяло альтернативні джерела живлення, однак забезпечити водою всі райони одночасно не вдасться.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк під час прямого ефіру 18 жовтня.

За його словами, подачу води планують відновлювати за допомогою резервного живлення. Орієнтовно роботи мали тривати до 14:00, проте фактичний час появи води залежатиме від роботи насосного обладнання та наповнення мережі.

Міський голова попередив, що воду не зможуть подати на вулиці Корнії, Перелізки та Січівку. За його поясненням, потужності альтернативного живлення недостатньо, щоб забезпечити ці території.

На вулиці Військовій планують задіяти резервне живлення. Жителям радять стежити за ситуацією, оскільки після запуску насосів вода надходитиме до споживачів поступово. Щоб дістатися віддалених ділянок водопровідної мережі, потрібен час.

Андрій Смаглюк пояснив, що через особливості рельєфу Кременця та перепади висот подача води до окремих районів може бути складнішою.

Міський голова також закликав жителів, які не мають можливості самостійно забезпечити себе водою, звертатися до нього особисто, щоб громада могла оцінити потреби й організувати допомогу.