У Кременці через відсутність світла вирішують, як працюватимуть школи та дитсадки
У Кременці до вечора 18 жовтня планують визначитися з організацією навчання у школах і дитячих садках на наступний день. Рішення залежатиме від ситуації з електропостачанням та можливостей організувати освітній процес.
Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк під час прямого ефіру.
За його словами, громада оцінюватиме, як діяти в умовах перебоїв з електроенергією, зокрема чи буде можливість організувати дистанційне навчання.
«Сьогодні до вечора сплануємо порядок, як ми будемо поступати з навчанням — школи, садочки», — зазначив міський голова.
Він пояснив, що остаточне рішення ухвалюватимуть з урахуванням розвитку ситуації з електропостачанням. Після цього батькам мають повідомити, як організують навчання.
Під час ефіру Андрій Смаглюк також відповів на запитання щодо укриттів у школах. За його словами, усі школи громади мають укриття.
Нагадаємо, 18 жовтня у Кременці повторно атакували об’єкт енергетичної інфраструктури. Міський голова попередив, що електропостачання може бути відсутнє щонайменше сьогодні та завтра, однак точні терміни відновлення світла наразі невідомі.