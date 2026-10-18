У Кременці через відсутність світла вирішують, як працюватимуть школи та дитсадки

У Кременці до вечора 18 жовтня планують визначитися з організацією навчання у школах і дитячих садках на наступний день. Рішення залежатиме від ситуації з електропостачанням та можливостей організувати освітній процес.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк під час прямого ефіру.

За його словами, громада оцінюватиме, як діяти в умовах перебоїв з електроенергією, зокрема чи буде можливість організувати дистанційне навчання.

«Сьогодні до вечора сплануємо порядок, як ми будемо поступати з навчанням — школи, садочки», — зазначив міський голова.

Він пояснив, що остаточне рішення ухвалюватимуть з урахуванням розвитку ситуації з електропостачанням. Після цього батькам мають повідомити, як організують навчання.

Під час ефіру Андрій Смаглюк також відповів на запитання щодо укриттів у школах. За його словами, усі школи громади мають укриття.

Нагадаємо, 18 жовтня у Кременці повторно атакували об’єкт енергетичної інфраструктури. Міський голова попередив, що електропостачання може бути відсутнє щонайменше сьогодні та завтра, однак точні терміни відновлення світла наразі невідомі.