Ізраїль 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані — ABC News

Ізраїль упродовж останніх 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані, намагаючись взяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни.

Про це пише ABC News, покликаючись на власні джерела.

Один із неназваних співрозмовників Центрального розвідувального управління розповів, що Ізраїль довго відкладав підрив пейджерів, позаяк був надто високий ризик, що постраждає чимало цивільних.

Інше джерело ABC News розповіло, що у плануванні цієї атаки брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Причому деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.

Як писала раніше газета New York Times, однією з таких компаній була нібито угорська фірма BAC Consulting. Вона отримала контракт на виробництво пейджерів від імені тайванської компанії Gold Apollo. Крім того, також було створено ще дві підставні компанії, через яких Ізраїль приховував, що насправді пейджери створювали офіцери їхньої розвідки.

Постачання їх до Лівану почалися влітку 2022 року, однак швидко зросли після того, як лідер «Хезболли» засудив використання мобільних телефонів.

Ситуація між Ізраїлем та «Хезболлою»

По всьому Лівану та в деяких районах Сирії 17 вересня майже одночасно вибухнули сотні кишенькових пейджерів. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання «Хезболла». Також відомо про понад 2700 поранених.

Раніше лідер «Хезболли» Хасан Насралла попередив членів угруповання не носити мобільні телефони, заявивши, що Ізраїль може використовувати їх для відстеження переміщення і завдавання цілеспрямованих ударів.

А після вибухів неназваний представник угруповання сказав, що це стало результатом «операції безпеки, спрямованої проти пристроїв». Посадовець звинуватив в атаці Ізраїль і припустив, що в пейджерах могли вибухнути літієві батареї.

Офіційний Бейрут також підозрює в атаці Ізраїль. Так, міністр інформації Лівану Зіад Макарі наголосив, що його країна засуджує «ізраїльську агресію» після вибухів пейджерів.

18 вересня в Лівані знову пролунали численні вибухи. Попередньо, це також були пристрої бездротового зв’язку — портативні радіоприймачі та рації угруповання «Хезболла». Уже відомо про загиблих.

Громадське