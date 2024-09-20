Трагічна звістка надійшла у Заліщицьку громаду, повідомляють у міській раді.

У боротьбі за територіальну цілісність та державний суверенітет загинув військовослужбовець Збройних Сил України, житель с. Бедриківці – СТРУБІЦЬКИЙ Ігор Юліанович.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна. Його відданість нашій країні і сміливість назавжди залишаться у пам’яті громади та всіх, хто знав його особисто. Він віддав своє життя за нашу свободу, за те, щоб Україна жила і перемогла.

Нехай Господь прийме його душу, а сім’ї дасть сили пережити цю важку втрату.

Чин похорону відбудеться 23 вересня о 10:00 годині у с. Степове, Кіровоградська область.

Слава Герою! Вічна йому пам’ять!