17:58 | 20.09.2024
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Новини Тернополя 

Під Тернополем зʼявиться ще одна духовна святиня

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У Великогаївській громаді зʼявиться ще одна духовна святиня, повідомляє очільник громади Олег Кохман.

На пагорбі при вʼїзді у с. Баворів тривають роботи зі встановлення фігури Покрови Пресвятої Богородиці.
Місце посвячене вже більше шести років. І лише зараз задумане стане реальністю. Будівництво триває за кошти місцевих жертводавців.

По-карпатськи красива природа цього місця дозволить жителям та тим, хто проїжджатиме повз, усамітнитися в молитві до Пресвятої Богородиці.

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