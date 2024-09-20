Під Тернополем зʼявиться ще одна духовна святиня

У Великогаївській громаді зʼявиться ще одна духовна святиня, повідомляє очільник громади Олег Кохман.

На пагорбі при вʼїзді у с. Баворів тривають роботи зі встановлення фігури Покрови Пресвятої Богородиці.

Місце посвячене вже більше шести років. І лише зараз задумане стане реальністю. Будівництво триває за кошти місцевих жертводавців.

По-карпатськи красива природа цього місця дозволить жителям та тим, хто проїжджатиме повз, усамітнитися в молитві до Пресвятої Богородиці.