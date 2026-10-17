На Тернопільщині горять енергооб’єкти після російських атак

Російські війська продовжують атакувати Тернопільську область безпілотниками. Протягом 17 жовтня зафіксували два влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури Кременецького району. На місцях виникли займання.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, внаслідок атак пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби.

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

У зв’язку з посиленням російських атак на область Тарас Пастух закликав жителів Тернопільщини уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.