Чому «брешуть» автоматичні тонометри і як цього уникнути – корисні поради

Сьогодні електронний тонометр – маст-хев кожного, хто прагне контролювати артеріальний тиск. Такі прилади зручні для самостійного використання, мають багато додаткових опцій – як от визначення аритмії, підрахунок частоти серцевих скорочень, збереження певної кількості результатів тощо. До того ж, їхня ціна цілком доступна. Ви можете переконатись у цьому, вивчивши наявні автоматичні тонометри в Медмагазині в Тернополі.

А ось щодо точності показників у користувачів іноді виникають питання. Якщо з вами хоча б раз траплялася ситуація, коли апарат погрожуюче пищить, показує неадекватні цифри або вхолосту стравлює повітря – напевне, ви теж серед цих користувачів. Отже, давайте розберемося, чому автоматичний тонометр може працювати некоректно.

Алгоритм проведення процедури – часті помилки

Слід зважати на те, що автоматичні тонометри є вкрай чутливими. Те, що вам легко пробачить механічний тонометр, для автоматичного буде неприйнятним. На точність показників впливають:

· неправильне положення руки. Вона повинна бути розташована чітко на рівні серця – не вище й не нижче;

· схрещені ноги й спина без підтримки. В такій позі судини перетискаються, а м’язи напружуються, що може викликати підвищення тиску;

· розмова й рухи під час процедури. Вони також здатні спотворити реальні показники;

· холод у приміщенні. Він може викликати мікроспазми судин, а відтак – завищені результати вимірювання;

· накладання манжети поверх щільного одягу. Ця помилка призводить до недостатнього стискання і, відповідно, до недостовірного результату.

Також не слід вимірювати артеріальний тиск за допомогою автоматичних тонометрів після фізичних навантажень, стресу, куріння, вживання кави або алкоголю. Дайте організму час на відпочинок та відновлення – хоча б 10-15 хвилин. І тільки після цього діставайте ваш прилад.

Вибираємо правильний тонометр

Перш за все треба визначити, який апарат займе почесне місце у вашій домашній аптечці – зап’ястний чи плечовий. Це важливо: справа в тім, що у людей похилого віку, тих, хто страждає на атеросклероз, артеріальну гіпертензію, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та низку інших патологій, вимірювання на зап’ясті є некоректним. Артерії тут більш тонкі й швидше, ніж в зоні плеча, втрачають еластичність. Тому зап’ястні електронні тонометри підходять тільки молодим здоровим людям, наприклад, спортсменам.

Інший значущий аспект – розмір манжети. Завелика не зможе ефективно стискати судини, замала – вчинить надлишковий тиск. І у першому, і у другому випадку результати процедури не будуть достовірними. Тому перед тим, як купити автоматичний тонометр, доцільно порадитися із досвідченим консультантом. Зробити це вам буде зручно в салоні Мед-Магазин. Тут є можливість підібрати виріб і за розміром, і за ціною, і за функціоналом.

Бюджетні автоматичні прилади, в яких відсутня функція розпізнавання аритмії, можуть зреагувати на порушення серцевого ритму і видати абсолютно відірвані від реальності показники. Якщо маєте таку проблему, вибирайте апарат с опцією зчитування аритмії – навіть якщо доведеться заплатити більше.

Як доглядати за автоматичним тонометром, щоб зберегти його працездатність

Найчастіше пристрої цієї категорії починають «чудити», коли їм не вистачає живлення. Тому:

· своєчасно заряджайте акумулятори;

· тримайте в запасі комплект нових батарейок. Якщо помітили, що ваш тонометр працює не так, як завжди, замініть елементи живлення – у більш ніж половині випадків це вирішує проблему;

· якщо є підозри на некоректність роботи електронного приладу при підключенні до мережі – заміряйте рівень напруги.

Окрім цього, причиною некоректного функціонування може бути розгерметизація. Манжета з часом зношується, шви розходяться, в камері утворюються пориви. Те саме відноситься й до шлангів. Такі несправності призводять до помилок у зчитуванні приладом вашого тиску. Вихід тут один – замінити манжету зі шлангами на нову. А щоб продовжити життя гумових та текстильних елементів, зберігайте апарат правильно складеним, у фірмовому чохлі або органайзері, подалі від опалювальних приладів.

Зауважимо, що будь-який автоматичний тонометр продається налаштованим і повіреним. Але з часом його точність може падати. Щоб цього уникнути, регулярно повіряйте ваш прилад у відповідному сервісному центрі або надійній майстерні.

Якщо ж всі перераховані причини виключені, а показники, які ви бачите на дисплеї, все одно не викликають довіри, можливо, справа у так званому синдромі білого халату. Деякі особливо чутливі й вразливі люди після того, як апарат підвів їх хоча б один раз, відчувають тривогу перед наступною процедурою. Що цілком логічно завищує показники. Впоратися з проблемою допоможуть безрецептурні заспокійливі – фітопрепарати, біодобавки, трав’яні чаї та відвари.

