Журналістка Наталія Лазука презентувала свою книгу “Записи на кіноплівці”, що вийшла у видавництві “Підручники і посібники”.



Збірка є особливою для авторки, адже вона пов’язана з її дитячими спогадами. Наталя виросла серед кіноплівок, оскільки її мама працювала кіномеханіком. У книзі відчувається атмосфера старих кінотеатрів, магія кінобудки, захоплення фільмами та їхніми глядачами.



“Ця книжка є важливою для мене у всіх сенсах, бо це не лише пам’ять про екран і кінобудку, у якій виросла, це і книжка-танець. Історія про потребу спілкуватися. І діяти. Про те, що часто залишається за кадром і фонить. Навіть більше – дзвенить. Дзвонить в усі дзвони”, – розповідає авторка.



Назва “Записи на кіноплівці” невипадкова – кіноплівка для Наталі Лазуки є символом пам’яті. Це історії, що зберігають моменти, які фонять у серці, немов кадри старого фільму. Це не лише спогади про кіно, а й метафора життя, в якому важливі миті назавжди закарбовуються в душі.



Поетка називає свою книгу “книжкою-танцем”, яка передає ритм життя, потребу спілкування та дії, а також відкриває те, що залишається “за кадром”.



“Записи на кіноплівці” вже доступні для читачів.

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