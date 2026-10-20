Тернопільські енергетики вже приступили до відновлення електропостачання після нічної атаки на Кременеччину

На Тернопільщині енергетики та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру та відновленням електропостачання. Зокрема, пошкодження зафіксували на об’єктах енергетики у Кременецькому районі.

Про це повідомили у «Тернопільобленерго».

Енергетики просять споживачів із розумінням поставитися до ситуації. За їхніми словами, вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в домівки.

Нагадаємо, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив, що в ніч на 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір області. Унаслідок атаки пошкоджено три об’єкти енергетики в Кременецькому районі та приватні домогосподарства у Чортківському районі.

Станом на 08:00 інформації про потерпілих не надходило.