Зоозахисники збирають кошти на притулок для тварин в Тернополі

Кошти на притулок для тварин збирають зоозахисники у Тернополі. Небайдужих жителів міста просять долучитися до благодійної ініціативи.

Проблема з безпритульними тваринами у Тернополі загострюється. А спеціалізованого приміщення для утримання чотиролапих немає. Як зазначила волонтерка та зоозахисниця Алла Ляпандра, благодійний Фонд “Faithful Friends – Вірні Друзі” уже декілька років паралельно з акціями для збору коштів на щоденні потреби своїх підопічних, збирає кошти на приміщення для допомоги безпритульним тваринам у Тернополі.

“Допомоги від міста стабільно немає, а без спеціалізованого приміщення і з величезною кількістю існуючих підопічних тварин, серед яких тварини з інвалідністю – будь-яка подальша допомога тваринам для волонтерів стає фізично і морально непосильною, неможливо усіх забрати до себе додому. Допомогти можна кількома способами. Можна стати щомісячним патроном через міжнародний сервіс Патреон https://www.patreon.com/faithful_friends на суму від $4 (близько 110 грн.). Також можливі одноразові пожертви”.

Зоозахисники наголошують: восени безпритульних тварин більшає. Відтак проблема в місті загострюється.