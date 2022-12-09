У Тернополі відбудеться фотовиставка «Нескорені» від одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових

Запрошуємо на відкриття фотовиставки «Нескорені» у Тернополі від одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових

11 грудня о 15:00 в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі відбудеться відкриття фотовиставки «Нескорені» від одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових. Долучитися до заходу можуть всі бажаючі.

Запрошуємо побачити світлини, що висвітлюють сміливість та героїзм українських захисників, які надихають весь світ, а також фото, що фіксують воєнні злочини російської армії. Нескорені – це сильні та сміливі українські захисники, медики, рятувальники, волонтери, які кожного дня захищають, вільне демократичне майбутнє України.

В рамках відкриття фотовиставки відбудеться творча зустріч з фотографами Костянтином і Владою Ліберовими, де автори поділяться досвідом зйомок фотографії воєнного часу.

Автори фотографій Костянтин і Влада Ліберови – українські фотографи, що з початком війни документують воєнні злочини, та діляться з нами фотографіями з епіцентру війни у реальному часі. Їхні фотографії неодноразово публікуються у соціальних мережах та друкованих виданнях в українських та міжнародних ЗМІ.

Дата: 11 грудня о 15:00 2022 року

Адреса: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 2-м (зупинка «Академіка Сахарова»), бізнес-центр «К15», 2 поверх

Участь безоплатна за умови реєстрації: https://forms.gle/Lr2FccDFA5wYS3iEA

Організатор заходу: Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі спільно з ГО «Креативний хаб «Осадчих». Проєктна діяльність Центру Дія.Бізнес у Тернополі виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)