Келії Василіанського монастиря на Тернопільщині не має власника…

Прокурори Чортківської окружної прокуратури подали позов до суду з вимогою до Більче-Золотецької сільської ради взяти на облік безхазяйне майно — пам’ятку архітектури національного значення «Келії Василіанського монастиря» у селі Монастирок Чортківського району.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, на території громади розташована пам’ятка архітектури, яка не має встановленого власника. Водночас сільська рада, володіючи інформацією про відсутність власника об’єкта, не вжила необхідних заходів щодо взяття його на облік як безхазяйного майна та подальшого визнання права власності.

Через відсутність власника пам’ятка перебуває у незадовільному стані. При цьому орган місцевого самоврядування не має правових підстав для проведення робіт, пов’язаних із її збереженням та охороною.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася з позовом до суду. Тернопільський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у цій справі.