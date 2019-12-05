Відповіді на комунальні питання тернополяни можуть отримати у сіті-бота «Назара»

З 1 грудня у нашому місті почав працювати новий корисний сервіс «Сіті-бот Назар». Сіті-бот сповіщає мешканців міста щодо планових та аварійних відключень міських комунікацій (вода, світло, газ, опалення тощо) за вказаною адресою.

«Сіті-бот поєднаний з системою, у якій працює довідка 15-80 та всі комунальні служби Тернополя. Відтак, мешканці зможуть отримувати найоперативнішу та найактуальнішу інформацію щодо вимкнень міських комунікацій у кожній оселі, причини вимкнення та строки поновлення, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Також через сіті-бота можна подати заявку щодо відсутності води чи світла в оселі, або якої-небудь аварійної ситуації на вулиці (відкритий люк, обірваний кабель, тощо)».

Сіті-бот зроблений для підвищення ефективності комунальної сфери міста, громадського контролю та комфорту проживання мешканців.

Як підключитись до сіті-боту Назар? Для використання сервісу необхідно зі свого смартфону, на якому має бути встановлено Viber чи Telegram, перейти за посиланням https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil та обрати потрібний месенджер. Все дуже просто та швидко! На вказаному сайті Ви також знайдете відповіді на запитання і відеоінструкції.

Нагадаємо, сіті-бот «Назар» став переможцем національного конкурсу Open Data Challenge 2019, що проводиться за підтримки Міністерства з питань цифрової трансформації України, в партнерстві з Фондом Східна Європа, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та 1991 Open Data Incubator.

У Тернополі сервіс сіті-бот «Назар» реалізовано за підтримки Тернопільської міської ради та представництва Viber в Україні.