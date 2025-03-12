Повістка для загиблого Захисника: ТЦК визнав помилку і приніс вибачення

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) офіційно вибачився перед рідними загиблого Захисника України Андрія Іванюка за неприпустиму ситуацію з надсиланням йому повістки.

У відомстві пояснили, що інцидент стався через технічний збій в автоматизованій системі «Оберіг», яка не оновила дані загиблих військових. Внаслідок цього родина Героя, який віддав своє життя за Україну ще в жовтні 2024 року, отримала документ із вимогою його з’явитися до військкомату.

«Ми розуміємо, що ця ситуація завдала болю родині та близьким Андрія Васильовича, і щиро перепрошуємо за завдані моральні страждання», – йдеться в офіційному повідомленні ТЦК.

Керівництво ТЦК заявило, що вже ініційовано службову перевірку, яка має виявити причини помилки та унеможливити подібні ситуації в майбутньому. Також планується посилити контроль за оновленням баз даних та процесом формування повісток.

Ця ситуація викликала хвилю обурення в суспільстві. Сестра загиблого воїна Тетяна Долиняк вимагала не лише вибачень, а й дисциплінарних стягнень для відповідальних осіб.