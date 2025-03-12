Скандал на Тернопільщині: ТЦК надіслав повістку полеглому Захиснику



Жодні слова не можуть передати біль втрати рідної людини. Але коли замість гідного вшанування пам’яті приходить повістка для загиблого воїна — це вже не просто бюрократична помилка, а жорстокий акт зневаги.

Тетяна Долиняк, сестра полеглого Захисника Андрія Іванюка, розповіла про шокуючий випадок, який стався в її родині. Її брат загинув 2 жовтня 2024 року, а вже 3 жовтня про трагедію дізналися рідні. 4 жовтня представники Другого відділу Чортківського РТЦК та СП (Борщів) особисто вручили сповіщення про загибель.

Минуло п’ять місяців. І ось – новий удар: родина отримує повістку, підписану керівником того ж відділу, в якій вимагають, щоб загиблий Андрій Іванюк з’явився для уточнення даних 17 березня 2025 року.

Як таке могло статися? Чи справді в Тернопільському обласному ТЦК та СП ніхто не перевіряє інформацію перед тим, як надсилати документи? Чи хтось замислювався, який біль це принесе батькам, дружині, сестрі, які й так щодня живуть із непоправною втратою?

Тетяна Долиняк вимагає публічного вибачення перед родиною загиблого, а також службового розслідування та дисциплінарних стягнень для винних у цій недопустимій халатності.

Цей випадок не можна замовчувати. Він несе в собі глибоку проблему системи, яка, на жаль, іноді перетворює воїнів на цифри у базах даних, а не на людей, які віддали свої життя за Україну.

Розголос і суспільний тиск — це те, що може змусити відповідальних осіб не лише вибачитися, а й змінити підхід, щоб подібне не повторювалося знову.