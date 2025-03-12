21:36 | 12.03.2025
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Пантеон Героїв 

Два роки марної надії, – Ангелом додому повертається Зіновій Білан з Тернопільщини

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Ряди Небесного Війська поповнив ще один наш земляк. Йдеться у повідомленні Чортківської військової районної адміністрації.

На жаль, маємо сумну новину з фронту для Васильковецької громади. Клятий ворог забрав життя Зіновія БІЛАНА із села Крогулець, 1966 року народження.

Два роки мужній Воїн перебував в статусі зниклого безвісти. У рідних до останнього жевріла надія. Проте, сподівання не виправдались…

Стало відомо, що свій останній бій за волю і незалежність України Захисник прийняв 11 березня 2023 року поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна памʼять і слава Герою України!🕯🙏

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