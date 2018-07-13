У школі на Тернопільщині обвалилася стеля

3 липня 2018 року виїзна комісія у складі представників Бережанської міської ради, відділу освіти, молоді і спорту, будівельних огранізацій провела обстеження будівлі Лісниківської ЗОШ І ст. Як було з’ясовано, що в ніч з 2 на 3 липня 2018 року в середині будівлі стався обвал стелі, пошкоджено шкільні меблі та обладнання . Під час обстеження було виявлено, що балки перекриття стелі були прогнившими , так як, будівля школи була споруджена у 2-ій половині ХІХ ст. В результаті обстеження , також виявили у 2 класних кімнатах просідання стелі, в учительській кімнаті із зовнішньої строни приміщення і в котельні на стінах спостерігаються тріщини.

За рішенням виїзної комісії, було доручено відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, звернутися в експертну установу для проведення належної експертної оцінки споруди, а також визначення розміру збитків. Для запобігання загрози життю і здоров”ю дітей та дорослих, завідувачу школи вжити заходів ,щодо тимчасового обмеження доступу до приміщення школи.

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