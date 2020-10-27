На Тернопільщині планують створити Геологічний Парк «Печери Поділля (Тернопілля)»
У межах Придністровського карстового району планують створити Геологічний Парк (Національний природний заповідник) «Печери Поділля (Тернопілля)». Його завданням стане розвиток печерних та карстових туристичних маршрутів.
Відтак на базі Парку планують проводити навчання фахівців туристичного супроводу, що працюють на туристичних об’єктах та маршрутах, пов’язаних з печерами. Також на працівників заповідника буде покладено роботу з розробки, узгодження та організації системи контролю і регламентації відвідування печер регіону, зокрема, в некомерційних розвідувально-дослідницьких цілях.