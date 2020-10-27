На Тернопільщині планують створити Геологічний Парк «Печери Поділля (Тернопілля)»

Відтак на базі Парку планують проводити навчання фахівців туристичного супроводу, що працюють на туристичних об’єктах та маршрутах, пов’язаних з печерами. Також на працівників заповідника буде покладено роботу з розробки, узгодження та організації системи контролю і регламентації відвідування печер регіону, зокрема, в некомерційних розвідувально-дослідницьких цілях.