«Укрзалізниця» пропонує жителям Тернопільщини майже 90 вакансій

Тернопільські виробничі підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»: виробничий підрозділ “Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”, ВСП “Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод”, ВСП дистанція колії, ВП “Тернопільська дистанція електропостачання”, ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень”, ВП “Локомотивне депо Тернопіль”, ВП “Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль” своїм працівникам готові платити до 11 000 гривень.



Запрошують: електрогазозварників, електромонтерів з експлуатації розподільних мереж, машиністів електростанції пересувної, монтерів колії, електромонтерів з обслуговування електроустановок, електромонтерів контактної мережі, оглядачів-ремонтників вагонів, помічників машиніста тягового агрегата, регулювальників швидкості руху вагонів, ремонтників штучних споруд, складачів поїздів, слюсарів з ремонту рухомого складу, чергових по переїзду та ін.



Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію електрогазозварника можна здобути в Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, у технічному коледжі ТНТУ ім. Пулюя, Тернопільському НКЦ. Професію електромонтера з обслуговування електроустаткування – в Тернопільському центрі професійно-технічної освіти. Навчання проводиться за груповою (5-6 місяців) чи індивідуальною (3,5 місяця) формами. За цими професіями, пройти навчання можна і у Львівському, Одеському, Рівненському, Сумському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Це сучасні навчальні заклади, які створюють комфортні умови для навчання та проживання людей різного віку.



Професії вузької спеціалізації, які використовуються на залізниці можна здобути за спрямуванням служби зайнятості в Центрах професійного розвитку персоналу ПАТ «Укрзалізниця».



Фінансування витрат на навчання, проживання та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.



Якщо Вас зацікавили вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.



Відділ рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості



Тернопільського обласного центру зайнятості



(тел. 22-42-01);



Відділ організації профнавчання



Тернопільського обласного центру зайнятості



(тел. 52-55-57)





