Митрополит Василій у Залізцях освятив престол для місцевого храму

25 лютого, Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив пастирський візит на парафію Покрови Пресвятої Богородиці смт. Залізці (Зборівський район). Перед Божественною Літургією, на яку зібралася велика кількість вірних, Архиєрей здійснив Чин освячення нового престолу, який був споруджений старанням місцевого пароха о. Миколи Бобровського та парафіяльної громади.

Співслужили Владиці декан Залозецький о. Василь Небесний та священики деканату. Вірні традиційно вітали Архиєрея теплими словами та дякували за молитву і благословення. Архиєпископ Василій у духовному слові зробив акцент на любові до України, своїх батьків та Церкви, як духовного дому, – повідомляє сайт Тернопільсько-Зборівській архиєпархії.