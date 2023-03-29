Провідні майстри-писанкарі Тернопільщини навчатимуть всіх бажаючих прадавньому мистецтву – писанкарству

4,5,6 квітня з 11.00 до 13.00 год. в Художньому музеї проходитимуть майстер-класи з писанкарства «Великодні візерунки».

Провідні майстри-писанкарі Тернопільщини навчатимуть всіх охочих прадавньому мистецтву.

Писанкарство — один із найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва, в якому яскраво відобразились усі сторони життя нашого народу — історія, звичаї, вірування, уявлення про красу, поетичне бачення, мрії про довершеність життя.

Чуттєвість, позитив та радість – відчуття, які передаються через писанку. Вони об’єднують різних людей, незалежно від статі, віку та географії, що особливо необхідно зараз нам.

❗️Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до продовження тисячолітньої традиції писанкарства, адже недаремно у народі кажуть: “Світ існує доти, поки живе писанка!».

✍️Довідки за телефоном (0352) 254840.

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