Боронячи Україну, загинув Олег Гуменюк з Чорткова

Чортківська громада продовжує платити страшну ціну у боротьбі за українську незалежність. Від рук рашистів загинув житель Чорткова Гуменюк Олег (1972 р.н.)…

Він пішов захищати рідну землю відразу ж, коли розпочалась велика війна – 26 лютого 2022 року. Служив командиром гармати артилерійського дивізіону, мав звання старшини. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України.

Та 20 травня відбувся його останній бій. У результаті прицільного артилерійського обстрілу отримав вогнепальне осколкове поранення, був госпіталізований у одну із лікарень Запоріжжя. Медики робили все можливе, аби зберегти життя воїну, втім 24 травня серце Олега перестало битись…

Вдома у Героя залишилась дружина, двоє дітей, рідний брат.

Про дату зустрічі воїна у Чорткові, а також чину похорону Чортківська міська рада повідомить згодом.