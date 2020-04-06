300 захисних екранів обличчя для медиків виготовили ентузіасти з Тернополя
Кілька волонтерів із Тернополя, які допомагали українцям ще під час Революції гідності, знову об’єднали зусилля й виготовили 300 багаторазових захисних екранів обличчя. Їх уже передали медикам Тернополя.
- Як і під час Революції Гідності, російсько-української війни так і зараз, в цей непростий час, не міг разом із дружиною Наталя Хамуляк залишатись осторонь, – пише один із волонтерів Назарій Хамуляк на своїй сторінці в Фейсбуці. – Зорганізували, налагодили промислове виробництво та виготовили разом з однодумцями першу початкову партію – 300 шт (використавши весь складський запас матеріалу підрядника) багаторазових, незапотіваючих, надійних захисних екранів обличчя. Каркас – полістирен 3 мм., захисний екран – полівінілхлорид 0,7 мм.
За словами Назара Хамуляка, у планах волонтерів — виготовити 5000 екранів для обличчя й роздати усім, хто залучений до боротьби з пандемією у нашому місті та, по можливості, забезпечити райони області.
- ДОРОГІ НАШІ МЕДИКИ, не гаючи часу, від сьогодні розпочинаю передачу екранів Вам! Початковий маршрут складено, прошу Вас телефонувати мені на номер 067 727 07 57 та повідомити, де є потреба в такому виді захисту. Ваше здоров’я для нас зараз найголовніше і найцінніше, ми віримо у Вас, та оберігатимемо! – закликає Назар.
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ТАКОЖ. Друзі-волонтери з інших регіонів України, організовуйте виробництво таких захисних екранів у ваших містах. Креслення прототипу розроблені хлопцями з Івано-Франківська вже успішно втілені в життя та боронять наших медиків на нинішній передовій. Проект є досить успішний, вважаю його найкращим з того, що можна зараз швидко, дешево і якісно виготовити, не видумуючи складних виробничих процесів. Сконтактовуємося! Усю інформацію, котра в мене є – з радістю передам далі. Тільки для волонтерського руху, БЕЗ КОМЕРЦІЇ!
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ОТОЖ. НАШІ ПІДПРИЄМЦІ, зараз саме до Вас. Щоб виготовити наступну партію в 5000 шт. та повністю забезпечити УСІХ, хто боротиметься з пандемією у нашому місті, а також, по можливості, допомогти районам області – потрібні кошти. Прошу Вас, поки є ще час, долучитися! Телефонуйте – все детально, поясню 067 727 07 57 !
5168 7427 1287 5057
Хамуляк Наталія Миколаївна
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ВАЖЛИВО. ВЕЛИЧЕЗНЕ ЛЮДСЬКЕ ДЯКУЮ моїм друзям Олег Мельник, Olesya Krasnovska Торговельна мережа «АРС-Кераміка» ARS.UA та Andriy Nezdropa виробник гіпсового декору Gipster за те, що без жодних роздумів, додаткових питань на моє звернення, ВИ одразу відгукнулись і підтримали ініціативу! Також ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ хлопцям, котрі безпосередньо біля станків виготовляли дані екрани, їх керівництву, котре з розумінням поставилось до ситуації та відпустило мені товар НИЖЧЕ ЙОГО СОБІВАРТОСТІ! Привіт моєму партнеру з рекламного бізнесу – Юра навіть не уявляв, що твій досвід може пригодитись у такий нестандартній ситуації. Ірино, дякую за надану фурнітуру. Дай Вам Боже міцного здоров’я, низький уклін Вам – Люди!
P/s Ніби поки що все сказав, здоров’я усім нам, з Богом! Прошу поширити допис. #ДіємоРазом.