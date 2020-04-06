300 захисних екранів обличчя для медиків виготовили ентузіасти з Тернополя

Кілька волонтерів із Тернополя, які допомагали українцям ще під час Революції гідності, знову об’єднали зусилля й виготовили 300 багаторазових захисних екранів обличчя. Їх уже передали медикам Тернополя.

Як і під час Революції Гідності, російсько-української війни так і зараз, в цей непростий час, не міг разом із дружиною Наталя Хамуляк залишатись осторонь, – пише один із волонтерів Назарій Хамуляк на своїй сторінці в Фейсбуці. – Зорганізували, налагодили промислове виробництво та виготовили разом з однодумцями першу початкову партію – 300 шт (використавши весь складський запас матеріалу підрядника) багаторазових, незапотіваючих, надійних захисних екранів обличчя. Каркас – полістирен 3 мм., захисний екран – полівінілхлорид 0,7 мм.

За словами Назара Хамуляка, у планах волонтерів — виготовити 5000 екранів для обличчя й роздати усім, хто залучений до боротьби з пандемією у нашому місті та, по можливості, забезпечити райони області.

ДОРОГІ НАШІ МЕДИКИ, не гаючи часу, від сьогодні розпочинаю передачу екранів Вам! Початковий маршрут складено, прошу Вас телефонувати мені на номер 067 727 07 57 та повідомити, де є потреба в такому виді захисту. Ваше здоров’я для нас зараз найголовніше і найцінніше, ми віримо у Вас, та оберігатимемо! – закликає Назар.

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ТАКОЖ. Друзі-волонтери з інших регіонів України, організовуйте виробництво таких захисних екранів у ваших містах. Креслення прототипу розроблені хлопцями з Івано-Франківська вже успішно втілені в життя та боронять наших медиків на нинішній передовій. Проект є досить успішний, вважаю його найкращим з того, що можна зараз швидко, дешево і якісно виготовити, не видумуючи складних виробничих процесів. Сконтактовуємося! Усю інформацію, котра в мене є – з радістю передам далі. Тільки для волонтерського руху, БЕЗ КОМЕРЦІЇ!

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ОТОЖ. НАШІ ПІДПРИЄМЦІ, зараз саме до Вас. Щоб виготовити наступну партію в 5000 шт. та повністю забезпечити УСІХ, хто боротиметься з пандемією у нашому місті, а також, по можливості, допомогти районам області – потрібні кошти. Прошу Вас, поки є ще час, долучитися! Телефонуйте – все детально, поясню 067 727 07 57 !

5168 7427 1287 5057

Хамуляк Наталія Миколаївна

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ВАЖЛИВО. ВЕЛИЧЕЗНЕ ЛЮДСЬКЕ ДЯКУЮ моїм друзям Олег Мельник, Olesya Krasnovska Торговельна мережа «АРС-Кераміка» ARS.UA та Andriy Nezdropa виробник гіпсового декору Gipster за те, що без жодних роздумів, додаткових питань на моє звернення, ВИ одразу відгукнулись і підтримали ініціативу! Також ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ хлопцям, котрі безпосередньо біля станків виготовляли дані екрани, їх керівництву, котре з розумінням поставилось до ситуації та відпустило мені товар НИЖЧЕ ЙОГО СОБІВАРТОСТІ! Привіт моєму партнеру з рекламного бізнесу – Юра навіть не уявляв, що твій досвід може пригодитись у такий нестандартній ситуації. Ірино, дякую за надану фурнітуру. Дай Вам Боже міцного здоров’я, низький уклін Вам – Люди!

P/s Ніби поки що все сказав, здоров’я усім нам, з Богом! Прошу поширити допис. #ДіємоРазом.