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Тернополянин відзняв проліт гігантського астероїда над небом нашого краю

Irena 138 Views 1 коментар

Астроном Сергій Вербицький з Тернополя відео польоту астероїда Florence над небом нашого краю. е небесне тіло пролетіло дуже близько від Землі 1 вересня.

Джерело фото: joinfo.ua.

“Знято 400 кадрів з інтервалом близько 30 секунд телескопом “Гамільтон” 350 F/2, — написав у Facebook-групі “АстроТернопіль” Сергій Вербицький. — Монтування — “Білий Лебідь 240″. Система керування Sitech2. Витримка 0.5 сек.
Розмір астероїда — близько 4 км, відстань — орієнтовно 4 млн. км.”.

Астероїд названо на честь Флоренс Найтінгейл – британської медсестри і реформаторки медсестринської справи. Відкритий він 2 березня 1981 року Шелте Басом в обсерваторії Сайдинг-Спрінг. Цього року Астероїд пролетів дуже близько до Землі, як анонсувало НАСА.

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