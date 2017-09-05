Тернополянин відзняв проліт гігантського астероїда над небом нашого краю

Астроном Сергій Вербицький з Тернополя відео польоту астероїда Florence над небом нашого краю. е небесне тіло пролетіло дуже близько від Землі 1 вересня.

Джерело фото: joinfo.ua.

“Знято 400 кадрів з інтервалом близько 30 секунд телескопом “Гамільтон” 350 F/2, — написав у Facebook-групі “АстроТернопіль” Сергій Вербицький. — Монтування — “Білий Лебідь 240″. Система керування Sitech2. Витримка 0.5 сек.

Розмір астероїда — близько 4 км, відстань — орієнтовно 4 млн. км.”.

Астероїд названо на честь Флоренс Найтінгейл – британської медсестри і реформаторки медсестринської справи. Відкритий він 2 березня 1981 року Шелте Басом в обсерваторії Сайдинг-Спрінг. Цього року Астероїд пролетів дуже близько до Землі, як анонсувало НАСА.