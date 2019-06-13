Екс-губернатор Тернопільщини Михайло Цимбалюк має всі шанси стати Народним депутатом

Екс-губернатор Тернопільщини Михайло Цимбалюк 15 у списку до Верховної ради від партії ВО “Батьківщина”. Відповідне рішення було прийняте на з’їзді партії.

Михайло Цимбалюк – генерал лейтенант поліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Народився 21 листопада 1964 року, село Пасічна, Івано-Франківська область.

Освіта: 1988 рік – закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. 1998 рік – закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом. 2001 рік – закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

Кар’єра: Після закінчення інституту працював директором спортивної школи у селі Кошляки, Тернопільська область. З 1988 року почав роботу в органах внутрішніх справ. Займав пост начальнику управління ДАІ УМВС в Тернопільські області, заступника начальника УМВС. 2002 рік очолив УМВС в Рівненські області. 2004 рік – голова Тернопільської ОДА. 2005-2007 роки начальник Департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх. З 2007 року – начальник Головного управління МВС у Львівській області. 2007-2010 роки – начальник ГУМВС в Полтавській області, і начальник ГУ МВС у Львівській області. 16 червні 2010 року друге голова Тернопільської ОДА. 21 грудня 2010 року голова Львівської ОДА. 2011 рік – ректор Львівського державного університету внутрішніх справ до 2014 року.

З грудня 2015 року призначений в.о. голови Львівської обласної партійної організації ВО “Батьківщина”. З 5 квітня 2016 року – голова “Батьківщини” на Львівщині.