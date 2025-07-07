Топ вакансій від служби зайнятості Тернопільщини

У період викликів і змін, ринок праці Тернопільщини залишається активним – бізнес продовжує працювати, а служба зайнятості Тернопільщини пропонує шукачам роботи понад 2 тисячі вакансій, про які поінформували роботодавці.

Найбільше роботодавці шукають водіїв автотранспортних засобів (157 вакансій), продавців (129), підсобних робітників (88), кухарів (61), бухгалтерів (60), вантажників (49), швачок (43), прибиральників приміщень (35), трактористів (34), менеджерів (33), охоронників (27), спеціалістів державної служби (23), електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (22), слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (15), робітників з комплексного обслуговування будинків (13).

Також постійною є потреба у лікарях різних спеціалізацій (107 вакансій), сестер медичних (82 вакансії) та лікарях ветеринарної медицини (23 вакансії).

У ТОП вакансій за розмірами зарплат увійшли:

Ø 60 тис. грн – головний бухгалтер;

Ø 39-45 тис. грн – водії автотранспортних засобів, інженер з транспорту, шліфувальник, бетоняр;

Ø 31-35 тис. грн – монтажники, електрогазозварники, інженер-конструктор, оператор лазерної установки з програмним керуванням, оператор верстатів з програмним керуванням;

Ø 28-30 тис. грн – ливарники пластмас, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, друкар флексографічного друкування, агроном, керуючий відділенням, інженер-конструктор, інженер-будівельник, лаборант (біологічні дослідження), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, електрик цеху, монтажник устаткування зв’язку.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

Щодо вакансій з житлом , то роботодавці Тернопільщини зараз мають 64 такі пропозиції роботи. Їм потрібні електрогазозварники, швачки, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, охоронники, слюсарі-ремонтники, підсобні робітники, офіс-адміністратор, начальник цеху, електрик цеху, та інші.

ü вакансії сил оборони (82 пропозиції: інспектор прикордонної служби; медична сестра; водій-електрик; санітар; командир відділення; оператор БПЛА; оператор ПТРК; тендерист; навідник; гранатометник; розвідник; стрілець-розвідник; снайпер; вогнеметник;; бойовий медик взводу; сапер підрозділу забезпечення; понтонер; майстер, вибухотехнік та ін.);

ü вакансії для ветеранів /ветеранок (135 пропозицій: лікарі різних спеціалізацій, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, охоронники, електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, водії автотранспортних засобів, бухгалтери, юристи, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, агроном, технолог, діловод, інженер-програміст та багато інших).

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які Вас зацікавили.

Запрошуємо людей, які мають намір шукати роботу, звернутися у зручні за розташуванням підрозділи служби зайнятості Тернопільщини. Адже зараз кожне новостворене робоче місце, кожна укомплектована вакансія, кожен працевлаштований українець – наближають нашу спільну перемогу.