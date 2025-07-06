Захищав Україну до останнього подиху, – загинув Михайло Підгреба з Тернопільщини

🕯️З глибоким сумом і щемом у серці повідомляємо про важку втрату мужнього Захисника України — Михайла Підгребі.

Михайло залишив роботу у міській раді та став до лав оборонців ще до повномасштабного вторгнення. Добровольцем. Повідомляє Заліщицька міськрада.

Свідомо й твердо він обрав шлях служіння Україні. Захищав її до останнього подиху. Жив із честю — і віддав життя за найвищу цінність — свободу рідної землі.🙏🏼

🇺🇦 Його відданість Батьківщині— це приклад нескореності, гідності й любові до України. Він належить до покоління, що в найтемніші часи стало світлом спротиву.

Висловлюємо щирі слова співчуття родині, побратимам, усім, хто знав і любив Михайла.

Особливі слова підтримки — його мамі, начальниці управління освіти – Надії Підгребі. У цю хвилину скорботи вся громада розділяє з Вами невимовний біль втрати.

🕯️Схиляємо голови перед пам’яттю Героя України.

Нехай Господь дарує Михайлові вічний спокій, а нам — силу зберігати про нього світлу пам’ять.🕊️