Сад тиші та рівноваги: в Тернополі відкрили простір для відновлення

У парку «Сопільче» в Тернополі з’явився унікальний простір для відпочинку – терапевтичний сад, оформлений у традиційному японському стилі. Проєкт реалізували в межах ініціативи Представництва ООН в Україні «Мери за економічне зростання», що фінансується Європейським Союзом. Усі роботи виконано без залучення коштів міського бюджету.

Новий простір покликаний сприяти фізичному, емоційному та психологічному відновленню відвідувачів через гармонійний контакт із природою. Для його облаштування обрали територію поруч із зоокутком — місце, що найкраще відповідало концепції терапевтичного саду.

У саду висадили близько 200 рослин, зокрема сакури, японські клени, сосни, ялівці, морозостійкий бамбук, азалії, кедри та німфеї. Загалом тут представлено понад 40 видів рослин, підібраних з урахуванням місцевого клімату та стилістики японського садівництва. Ландшафтні композиції поєднують зелені насадження, каміння та водні елементи — ключові принципи японської садової культури.

Простір також доповнили арками для плетистих троянд, перголами для гліцинії, декоративними пішохідними доріжками, зручними лавками та гойдалками. Для зручності відвідувачів встановили LED-освітлення, урни та екологічну електростанцію на сонячній і вітровій енергії для зарядки гаджетів. Символічним входом до саду стали традиційні японські ворота торії.

Особливістю проєкту є також реставрація старого водяного млина та встановлення вказівника з відстанями до відомих озер світу. Найближчим часом завершиться монтаж п’яти аераційних фонтанів із підсвіткою.

Цей зелений простір є частиною ширшої ініціативи «Мери за економічне зростання», що спрямована на сталий розвиток громад, підтримку місцевого бізнесу та оновлення інфраструктури. Тернопіль активно долучається до програми, впроваджуючи екологічні та інноваційні рішення для комфортного міського середовища.