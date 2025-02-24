«Був в лікарні і ТЦК: куди зник мій син?» Чотири місяці шукають 30-річного мешканця Тернопільщини

Володимир Гасса зник 7 листопада 2024 року, востаннє його бачили у лікарні, куди його доправили із травмою голови. Мама Володимира каже, що спочатку син брав слухавку, казав, що забрали в ТЦК. Чоловік у розшуку вже понад чотири місяці. Про це пише 20 хвилин.

Чотири місяці пошуків, жахливих здогадок і припущень, безсонних ночей та оббивання погорів поліції, ТЦК і всіх, де хоча би щось могли сказати про сина — матір і рідні розшукують 30-річного мешканця Лановеччини Володимира Гасса. Куди він зник — версії різняться. Мати чоловіка хоче знати правду, куди подівся син, і вкотре звернулася до редакції, аби поширили інформацію із фото — може хтось побачить, упізнає чи дасть бодай якусь надію знайти його живим.

У ТЦК запевняють: серед мобілізованих на Тернопільщині такого немає, в Україні — також. А поліцейські зазначили, що Володимир Гасса досі у розшуку. На його пошуки залучали місцевих, шукали з дронами і спеціально навченими собаками. Поки — ані сліду.

«20 хвилин» вже писали, що до редакції у листопаді 2024 року звернулися рідні 30-річного Володимира Гасса з с. Іванівка, що у колишньому Лановецькому районі. Мама запевняла, що син зник і рідним нічого невідомо про його місце перебування. Через чотири місяці жінка знову зв’язалася з журналістами та повідомила нові факти.

На офіційному сайті поліції Тернопільщини, нагадаємо, 20 листопада повідомили про розшук чоловіка.

Вийшов без документів і грошей

— Працівники Кременецького райвідділу поліції розшукують Гасса Володимира Вікторовича, 1994 року народження, мешканця села Іванківці Кременецької громади, — повідомили у поліції. — Чоловік 7 листопада пішов з лікувального закладу в Тернополі та наразі його місце перебування невідоме.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русяве, має проблеми зі здоров’ям.

Був одягнений: чорна куртка, темні штани та гумові чоботи.

Рідні запевняли, що телефон чоловіка не в мережі, з дому вийшов у справах в домашньому одязі і лише з мобільним — без документів і грошей. У перші дні після зникнення рідні говорили ще з чоловіком. Одного разу він сказав, що в ТЦК в Тернополі, потім, що опинився в лікарні на вул. Шпитальній. Далі, за словами мами, зв’язок і сином зник.

За словами речника поліції Тернопільщини Сергія Крети, 30-річний мешканець с. Іванківці Кременецького району досі в офіційному розшуку.

— У ході розслідування кримінального провадження про його зникнення вдалося встановити, що 7 листопада, за інформацією родичів і свідків, чоловіка забрали працівники ТЦК для проходження ВЛК і везли до Тернополя, — повідомив «20 хвилин» Сергій Крета. — Адже вже в той момент він офіційно перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, за що передбачена відповідальність за ст. 210 КУпАП.

Як стверджують у поліції, дорогою до Тернополя чоловікові стало зле, почався епілептичний напад.

— Окрім того, він був у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно і неадекватно. Він падав — звідси і травми. Коли йому стало погано, Володимир нібито попросився зайти в аптеку. Коли вийшов, почав ще більше «буянити», — розповідав тоді речник поліції. — З ним не могли впоратися, тому зателефонували на 102, і за викликом прибув наряд патрульної поліції.

Вже мав тілесні ушкодження

7 листопада близько 13.30 чоловік, за версією поліції, перебував у Лікарні швидкої допомоги. І, скориставшись, що біля нього нікого не було, покинув лікувальний заклад.

— Виклик був на вулицю Тролейбусну, до аптеки, що поблизу ТЦК, потрібно було допомогти супроводити його до лікарні, — повідомила старша інспекторка управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк. — Ще до приїзду працівників поліції він візуально вже мав тілесні ушкодження та перебував у стані алкогольного сп’яніння. Повідомив, що випивав. Патрульні спільно з медиками доправили його до лікарні.

За словами патрульних, які виїжджали на місце, чоловік з території ТЦК не виходив. Патрульним він повідомив, що працює на цукровому заводі. Де саме – не уточнював. Він був весь мокрий.

«20 хвилин» звернулися до Лікарні швидкої допомоги, адже саме звідти останній раз Володимир виходив на зв’язок.

— Такий чоловік справді був пацієнтом лікарні, але він самовільно покинув заклад 7 листопада 2024 року, — повідомив «20 хвилин» директор КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Ярослав Чайківський.

У нього були травми і гематоми на голові та ушкодження носа. І під питанням — стан після епілептичного нападу, зазначав тоді медик.

«20 хвилин» звернулися до ТЦК, можливо, є вже нова інформація про зниклого чоловіка.

— Даний чоловік, про якого ви запитуєте, не служить, жоден ТЦК та СП Тернопільщини його не призивав і не мобілізовував, — повідомили 24 лютого «20 хвилин» у пресслужбі Тернопільського ТЦК та СП.

Дали повістку?

Мати Володимира Гасса пані Ірина розповіла журналістці, що вдалося з’ясувати родичам.

— Мого сина востаннє бачили у Збаражі поліцейські, ми маємо фото, яке нам там надали, — і ми про це дізналися аж 25 листопада, хоча син зник ще 7 листопада, — розповіла пані Ірина 24 лютого. — Мій син, побитий і роздягнений, йшов трасою в районі Збаража. Нам надали інформацію, що його там на трасі зупинили ТЦК, дали повістку на 15 листопада і, запевняють, що відпустили. Коли привезли тоді в Збараж у ТЦК, він був сильно побитий, і це бачило багато людей.

Фото надала мама Володимира Гасса

Невдовзі, розповіла мати, їй зателефонував слідчий, який займався справою розшуку Володимира. «Ваш син знайшовся, він у ТЦК Збаража. Можете приїхати, побачити його», — згадує жінка цю розмову.

— Я швидко зібралася, а через хвилин 20 слідчий дзвонить знову, що його вже там немає, мовляв, він на Рівненському полігоні, — розповіла Ірина Гасса «20 хвилин». — Потім мені знову телефонують, що це непорозуміння, що син був у ТЦК і його відпустили. Більше ні поліція, ні ТЦК, ніхто інший нічого не кажуть. Куди він пішов, де його шукати — ми не знаємо. Тому просимо у вас допомоги.

Всі документи — паспорт громадянина України і закордонний, як і військовий квиток — вдома. Жінка каже, що без документів його не могли забрати. Хіба, припускає, йму хтось видав нові, і син вже десь воює.

Ірина Гасса згадала, як разом з односельцями шукали сина в районі Цукрового заводу Збаража, де його нібито востаннє бачили. Зголосився сільський староста, до пошуків приєдналися ще 12 місцевих — обшукали всі завали, смітники і корчі — ані сліду.

— Він по трасі йшов — побитий, роздягнений. Хто 7 листопада їхав поблизу Збаража — не може бути, щоб ніхто не бачив, — каже Ірина Гасса. — Я прошу відгукнутися всіх, кому будь-що відомо про мого сина. Бо він ніби розтанув, як булька на воді.

Журналісти знову звернулися до Тернопільського ТЦК та СП та надали дані чоловіка, якого розшукують поліція і рідні. Проте в ТЦК запевнили, що такого не мобілізував жоден з ТЦК області та навіть України. В офіційній базі військовослужбовців країни такого воїна немає.

Довідка

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місце перебування, телефонуйте за номерами: (0354) 92-12-45, 068-161-01-45 або на спецлінію 102.