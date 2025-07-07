Цінний експонат для Тернополя: ікону, яку намагалися вивезти, передали музею

До фондів Тернопільського обласного художнього музею передано цінну історико-культурну пам’ятку — старовинну ікону “Христос Вседержитель”, створену на початку XX століття невідомим майстром зі Слобожанщини.

Ікону вилучили працівники Львівської митниці у листопаді 2023 року під час спроби її незаконного вивезення за кордон. Як повідомили у митниці, громадянин Канади намагався вивезти ікону через митний пост “Мостиська – залізничний”, подорожуючи потягом “Київ – Перемишль”.

Образ написано олійними фарбами, він має хатнє або церковне призначення, оздоблений металевим окладом і виконаний у стилі, що наслідує традиції українського бароко. Експерти оцінили його історико-культурну вартість у понад 10 тисяч гривень.

«Дуже дякуємо Львівській митниці за унікальний експонат. Попереду — вивчення, реставрація та експонування цієї пам’ятки», — зазначила головна зберігачка фондів музею Наталя Піщев.

Ікона стане важливою частиною експозиції, яка розкриває релігійну і художню спадщину українських земель.