Гірка втрата в родині тернопільського волонтера: у США загинула Тетяна Блищак — оголошено терміновий збір на повернення тіла

Трагічна втрата у родині української волонтерської спільноти: загинула Тетяна Блищак

З глибоким сумом повідомляємо, що 6 липня 2025 року у США трагічно загинула Тетяна Блищак — 37-річна українка з міста Бучач, яка останнім часом мешкала у місті Норідж (США). Вона працювала водійкою Uber, щоб забезпечити краще життя своїм дітям — 18-річному синові Максиму та 6-річній донечці Емелі. Повідомляє Марта Вандяк.

Тетяна була сильною, працьовитою і відданою матір’ю. А ще — частиною великої родини українців за кордоном, які продовжують боротися за гідне життя своїх близьких.

Ця трагедія стала непоправною втратою не лише для родини, а й для всієї волонтерської спільноти — її батько, Ярослав Панькевич, багато років допомагає Україні, розповідає Андрій Бучинський.

Наразі розпочато терміновий збір коштів:

на доставку тіла Тетяни в Україну для поховання на рідній землі,

на організацію похорону ,

а також на підтримку дітей, які залишилися без матері та потребують допомоги у побуті, навчанні та житлі.

👉 Допомогти можна тут:

🔗 GoFundMe – допомога родині Тетяни Блищак

🙏 Кожна гривня — це прояв підтримки і турботи у найчорніші дні.

Співчуваємо родині. Пам’ятаємо. Разом — сильніші.