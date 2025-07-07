18-річний волонтер з Тернополя зібрав уже пів мільйона для ЗСУ: історія Святослава Крупи

18-річний Святослав Крупа з Тернополя перетворює свої графічні малюнки на зброю волонтерства. З дитинства захоплений мистецтвом, юнак вирішив поставити свій талант на службу армії — продає авторські роботи на благодійних аукціонах, а отримані кошти передає на потреби українських захисників.

«Я вирішив робити те, що вмію. Малював і продавав. Перший малюнок пішов за 100 доларів, другий — за 200», — розповідає Святослав.

Його картини — це графіка про війну: лицарі, зброя, солдати, біль, пам’ять і боротьба. Це мистецтво, народжене у вогні втрати: Святослав присвячує роботи своєму батькові, Любомиру Крупі, який загинув у перші дні повномасштабного вторгнення, ставши до бою зі зброєю в руках.

За час війни юному художнику вдалося зібрати:

понад 400 тисяч гривень через збори у соцмережах

ще 40 тисяч гривень — від продажу власних робіт

«Коли я відкрив збір на 250 тисяч, думав, що підемо місяцями. Але менше ніж за 5 днів ми зібрали 262 тисячі. Купили три “Мавіки” і два тепловізори для бригади брата», — каже Святослав.

Нині він підтримує гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”, де служить його старший брат. Допомагає армії не лише фінансово, а й морально — своїм прикладом.

«У нашій групі є людина, яка в 18 років збирає кошти для армії. Це велика відповідальність і величезна мотивація», — розповідає одногрупниця Святослава, Евеліна Сивирин.

Хлопець навчається на архітектора у Львівському фаховому коледжі будівництва, архітектури і дизайну, і мріє після перемоги відбудовувати зруйновану війною Україну.

«Батько навчив мене бути гідним. І я хочу бути гідним його пам’яті», — каже Святослав.

Терен