Війна забрала ще одне молоде життя з Підволочиської громади

Чорна звістка сколихнула Підволочиську громаду — у бою за Україну загинув наш земляк, солдат Збройних Сил України Бойко Назар Богданович, 1992 року народження, житель села Кам’янки.

Назар служив у складі 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

4 липня 2025 року, під час евакуації поранених на Луганщині, унаслідок ворожого артилерійського обстрілу, він отримав смертельні поранення…

Герой віддав своє життя заради майбутнього України, рятуючи інших.

Його відданість, мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.

Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Назара.

Схиляємо голови у скорботі.

Пам’ять про Героя житиме вічно.