Війна забрала ще одне молоде життя з Підволочиської громади
Чорна звістка сколихнула Підволочиську громаду — у бою за Україну загинув наш земляк, солдат Збройних Сил України Бойко Назар Богданович, 1992 року народження, житель села Кам’янки.
Назар служив у складі 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
4 липня 2025 року, під час евакуації поранених на Луганщині, унаслідок ворожого артилерійського обстрілу, він отримав смертельні поранення…
Герой віддав своє життя заради майбутнього України, рятуючи інших.
Його відданість, мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.
Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Назара.
Схиляємо голови у скорботі.
Пам’ять про Героя житиме вічно.