Понад мільярд на військо: надходження військового збору на Тернопільщині зросли в чотири рази

Упродовж першого півріччя цього року платники Тернопільщини спрямували до державного бюджету 1 млрд 54,7 млн грн військового збору. Це на 787,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, тобто сума сплати зросла учетверо.

Збільшення надходжень пояснюється як змінами в законодавстві, так і розширенням бази платників.

Нагадуємо, військовий збір – це безпосередня фінансова підтримка оборонного сектору держави. Кошти, що надходять до бюджету за цим напрямом, використовуються для потреб Збройних Сил України, зміцнення національної безпеки та підтримки військовослужбовців.

Щиро дякуємо кожному, хто сумлінно виконує свій податковий обов’язок. У нинішніх умовах податкова відповідальність – це також форма участі в обороні країни.